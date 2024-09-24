Які автівки місцеві ради Харківської області купляють для себе та для Сил оборони

Навіть під час війни серед посадовців різного рівня існує практика закупівлі автомобілів для забезпечення власних потреб за рахунок бюджетних коштів, і чиновники місцевих рад – не виняток. Натомість, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони мають постійну потребу в автівках задля забезпечення евакуації поранених, мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, під’їзду до позицій тощо. Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» дослідив, скільки коштів місцеві ради Харківської області витрачають на придбання службових автомобілів, а скільки – на потреби Сил оборони.

Фото: auto.24tv.ua

Службові автомобілі

18 вересня Верховна Рада прийняла зміни до Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік», згідно з яким очікуваний дефіцит держбюджету на 2024 рік становитиме 1 трлн. 910 млрд. грн. Цей показник не враховує збільшення податків, яке в цей же день ухвалили у першому читанні. Втім, це все ще рекордний дефіцит бюджету за всю історію української держави, що змушує як ніколи відповідально ставитись до видатків як державного, так і місцевих бюджетів.

Необхідність економії підвищує увагу з боку громадськості до того, на що витрачають бюджетні кошти державні та місцеві посадовці – наскільки доцільними є їхні закупівлі та чи немає в них корупційної складової. Аналіз даних з сайту електронних закупівель Prozorro показує, що станом на кінець вересня 2024-го, за три квартали цього року на власні потреби автомобілі закуповували 12 місцевих рад Харківської області. Вони придбали 22 автомобілі, загальною вартістю в 21,9 млн. грн. Згідно нашого дослідження, опублікованого наприкінці 2023-го, за січень-грудень минулого року 23 громади регіону (з 56-ти) придбали 52 автомобілі на загальну суму в понад 47 млн. грн.

Джерело: таблиця складена на підґрунті даних з порталу закупівель Prozorro

Порівняно з минулим роком суттєво змінилися замовники автомобілів. В 2023 році тендери на придбання більшості машин (36 з 52-х) організовували структурні підрозділи місцевих рад. Цього року закупівлю 14 з 22-х автомобілів оголошували безпосередньо місцеві ради або їхні виконавчі комітети. Крім них, торги на шість автомобілів провели комунальні підприємства громад, а ще на два – структурні підрозділи місцевих рад (управління освіти Великобурлуцької та управління соціального захисту Чугуївської).

Найчастіше у 2024 році місцеві ради Харківської області закуповують румунсько-французький позашляховик Renault Duster – 10 з 22-х придбаних автомобілів були саме цієї моделі. Зберіглася й помітна минулого року відмінність у витратах на цю модель між місцевими радами, яка сягнула понад 200 тис. грн. Найдорожче Duster придбали Золочівська селищна рада (990 тис. грн.) та КП «Богодухіввода» (984 тис. грн.), а найдешевше автівки обійшлися бюджету Великобурлуцької та Чугуївської громад – за 776,3 та 771,3 тис. грн. відповідно. Різниця у вартості зумовлена придбанням автомобілів у кращих комплектаціях, які передбачають додаткові опції для забезпечення зручності користувачів – автоматична коробка передач, клімат-контроль, чотири електричних склопідіймача тощо.

З 22-х автомобілів, придбаних за три квартали 2024 року на потреби місцевих рад, їхніх комунальних підприємств та структурних підрозділів, 5 - коштували понад 1 млн. грн. Що прикметно, найдорожчі закупівлі здійснювали місцеві ради громад, де функціонують військові адміністрації населених пунктів – Курилівської, Балаклійської, Великобурлуцької та Вовчанської.

Джерело: інфографіка складена на підґрунті даних з порталу закупівель Prozorro. Зовнішній вигляд придбаних авто може мати незначні відмінності від зображених на інфографіці

Найдорожчий легковий автомобіль у 2024 році придбав Виконавчий комітет Курилівської сільської ради. Майже 1,9 млн. грн. з сільського бюджету заплатили за японський позашляховик Mitsubishi Pajero Sport 2023 року випуску з підігрівом передніх та задніх сидінь (що було обов’язковим пунктом технічних вимог). Самим виробником авто позиціонується як «повнопривідний рамний позашляховик, з комфортабельним салоном преміум-класу та новітніми технологіям», що викликає питання стосовно доцільності такої покупки.

Ще 1,65 млн. грн. Курилівська сільська рада заплатила за пікап Isuzu D-Max. 1,51 та 1,43 млн. грн. на пікапи Mitsubishi L200 витратили Балаклійська міська та Великобурлуцька селищна ради. Автомобілі в такому кузові зараз в суспільстві асоціюються з військовими, і вони дійсно могли б стати в нагоді на фронті. Проте, використовиватимуть їх для потреб місцевих рад.

11 квітня 2024 року, за місяць до повторного вторгнення росії з північного кордону, Вовчанська міська рада уклала договір на закупівлю двох кросоверів від чеського виробника Skoda – Karoq вартістю майже 1,05 млн. грн. та Kamiq, який коштував 856 тис. грн.

На окрему увагу заслуговує і кейс із Чугуївської міської громади. Там міська рада придбала Hyundai Venue – «міський позашляховик з яскравою індивідуальністю та стилем» за 999 тис. 300 грн.

Автівки на потреби Сил оборони

У 2024 році місцеві ради Харківської області почали більш відкрито висвітлювати в тендерах закупівлю автівок на потреби Сил оборони. Минулого року подібна інформація була наведена лише у закупівлях Кегичівської та Пісочинської рад. Цього ж року до назви та опису тендеру цю інформацію внесли 5 громад – Борівська, Кегичівська, Куньєвська, Люботинська та Савинська. Ще 6 громад (Богодухівська, Дергачівська, Золочівська, Краснокутська, Лозівська та Нововодолазька) вказали в тендерній документації, що покупка здійснюється в інтересах Сил оборони або за програми підтримки підрозділів ТрО.

Загалом, у січні-вересні 2024 року автомобілі на потреби Сил оборони закупили 11 громад. Для військових вони придбали 20 пікапів на загальну суму в 25,7 млн. грн.

Джерело: таблиця складена на підґрунті даних з порталу закупівель Prozorro

Найбільше з усіх громад на придбання автівок на потреби Сил оборони витратили Кегичівська та Краснокутська громади – на три пікапи кожна по 4,2 млн. грн., Нововодолазька – майже 3,6 млн., Богодухівська – 3,3 млн.

Громади закуповували автомобілі трьох виробників – французького Peugeot, японського Mitsubishi та китайського JAC. Найбільше місцеві ради заплатили за Mitsubishi моделі L200 – від 1,3 до 1,6 млн. грн. за автівку. Найдорожче його придбала Савинська місцева рада, а найдешевше – Лозівська. Єдиним покупцем французьких Peugeot Landtrek стала Краснокутська селищна рада – одна машина коштувала місцевому бюджету 1,4 млн. грн. Найчастіше місцеві ради Харківської області купували китайські JAC моделей T6 та T8, автомобілі цього виробника придбали 6 місцевих рад. Найменше за нього заплатили Люботинська (1,11 млн. грн.) та Дергачівська (1,13 млн.) громади, а найбільше – Кегичівська – по 1,4 млн. грн. за одне авто.

Висновки

За даними сервісу електронних закупівель Prozorro, протягом січня-вересня 2024 року 12 з 56-ти місцевих рад Харківщини здійснили закупівлі автомобілів для власних потреб. Загалом, на придбання 22-х автомобілів цьогоріч вони витратили 21,9 млн. грн.

В січні-вересні 2024-го місцеві ради найчастіше закуповували румунсько-французький позашляховик Renault Duster. Так само, як і минулого року, наявна суттєва різниця між закупівельною вартістю у різних громадах. За найнижчою ціною такий автомобіль придбали Чугуївська міська та Великобурлуцька селищна ради – вони заплатили за нього 771,3 та 776,3 тис. грн. відповідно. За найвищою - Богодухівська і Зміївська міські, Золочівська селищна, Вільхівська і Кіндрашівська сільські ради, які виклали за цю ж модель (у кращій комплектації та з додатковими опціями) від 907 до 990 тис. грн.

Найбільше коштів на службові автомобілі витратили Зміївська міська (майже 3,6 млн.), Курилівська сільська (3,4 млн.) та Великобурлуцька селищна (майже 3,1 млн. грн.) ради. Вони ж придбали й найбільшу кількість автівок: зокрема, Зміївська міська рада придбала 4 автомобілі, а Великобурлуцька селищна – 3.

З 22-х придбаних автомобілів одразу 14 коштували понад 900 тис. грн., а 5 з цих 14-ти – вартували місцевим бюджетам понад 1 млн. грн. Найдорожчий автомобіль придбав виконавчий комітет Курилівської сільської ради – за майже 2 млн. грн. посадовці придбали преміальний позашляховик Mitsubishi Pajero Sport. Схоже придбання минулого року здійснила Чугуївська міська військова адміністрація – тоді за співрозмірну вартість придбали позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. І після шквалу критики з боку громадськості чугуївські посадовці оголосили про передачу автівки військовим. Посадовці Курилівської сільської ради цю покупку поки що ніяк не прокоментували.

За перші три квартали 2024 року 11 громад регіону (з 56-ти) придбали 20 пікапів на суму в понад 25,7 млн. грн., які передали до війська. Важливо відзначити, що за цей рік зросла кількість громад, які почали вказувати у назві, описі та/або технічній документації до тендеру приналежність цієї закупівлі до програм підтримки підрозділів Сил оборони.

Аналіз витрат місцевих рад Харківської області у 2024 році показує, що обсяги фінансування закупівлі автомобілів для власного користування та для армії майже вирівнялися. На кожний мільйон гривень, витрачений на авто для Сил оборони, місцеві ради витрачають 852 тисячі на автівки для себе. Втім, поточна ситуація вимагає подальшого перегляду пріоритетів при виділенні бюджетних коштів на користь більш актуальних воєнних потреб. Витрати на «престижне чиновницьке споживання» за бюджетний кошт мають бути радикально скорочені.

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Citizen Oversight and Engagement in Local Political Processes», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».