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У Чернігові викрили злочинну схему продажу автомобілів, ввезених під виглядом допомоги ЗСУ

Один із благодійних фондів організував ввезення з-за кордону у спрощеному порядку позашляховиків як гуманітарну допомогу.

У Чернігові викрили злочинну схему продажу автомобілів, ввезених під виглядом допомоги ЗСУ
Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили у Чернігові злочинну групу, яка організувала схему збагачення на продажу позашляховиків, завезених як гуманітарна допомога Збройним силам на фронті. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Встановлено, що один з благодійних фондів організував ввезення з-за кордону у спрощеному порядку позашляховиків як гуманітарну допомогу. У подальшому зловмисники продавали ці автівки через "підставних" осіб.

Зловмисники виставили на продаж одну з завезених автівок марки "Volvo CX60" на популярній інтернет-платформі. За позашляховик продавці хотіли отримати 6500 доларів. Поліцейські завадили спробі продажу автомобіля, вилучили позашляховик та помістили його на штрафмайданчик.

Кримінальне провадження розслідують за частиною 1 статті 201-2 Кримінального кодексу (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). Такі дії караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до чотирьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

Раніше правоохоронці України та Молдови викрили організовану злочинну групу, учасники "продавали" в інтернеті неіснуючі дрони та автівки для військовослужбовців ЗСУ. Шахраям вдалося видурити у оборонців близько 46 мільйонів гривень.

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