На півдні Сили ППО збили 6 розвідувальних безпілотників ворога і 4 ударних

Сили оборони на південному напрямку за минулу добу ліквідували шість розвідувальних і чотири ударних безпілотники росіян.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

"У ніч на 19 серпня 2024 року протиповітряною обороною півдня України збито 4 ударні безпілотники Shahed-136/131. Минулої доби, 18 серпня 2024 року, знищено 6 розвідувальних безпілотників: три ZALA, два Supercam та один "Орлан-10", - ідеться в повідомленні.

Військові також поінформували, що по Херсонщині ворог завдав авіаудару із застосуванням керованих авіабомб.

Як повідомлялося, минулої ночі ворог запустив по Україні 11 "шахедів". Усі дрони було збито в Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.