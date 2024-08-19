Кількість боїв за тиждень значно зросла. На Куп'янському напрямку ворог атакував удвічі активніше

Найважчим залишається Покровський напрямок, де росіяни також наростили кількість атак.

Протягом тижня відбулося 972 бойові зіткнення. Найгіршою ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому і Курахівському напрямках. Росія завдала 33 ракетних ударів (62 ракети), 503 авіаудари (681 КАБ), провела понад 32 000 обстрілів (828 – з реактивних систем залпового вогню). Триває наступальна операція в Курській області. Росіяни продовжують здаватися у полон.

На Харківському напрямку росіяни провели 47 атак, зокрема в районах населених пунктів Глибоке, Тихе, Липці і Вовчанськ. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському ворог наступав біля Берестового, Петропавлівки, Синьківки Харківської області, Стельмахівки Луганської області. Захисники відбили 81 атаку ворога.

"На Лиманському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 113 атак російських окупантів. Російські загарбники концентрували свої зусилля у районах Макіївки, Невського, Тернів і Торського", – сказав речник Генштабу.

На Сіверському оборонці відбили 71 атаку, зокрема в районах Переїзного, Виїмки, Івано-Даріївки, Верхньокам'янського та Спірного.

На Краматорському напрямку українські військові відбили 49 атак, найактивнішим ворог був у районі Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

На Торецькому ворог за підтримки авіації провів 113 спроб прорвати оборону неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському захисники відбили 343 атаки окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Пантелеймонівка, Іванівка, Новоселівка Перша, Гродівка, Яснобродівка, Желанне, активно застосовував авіацію.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Костянтинівки, Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки. Росіяни 71 раз безуспішно намагались прорвати оборону.

На Времівському Сили оборони відбили 30 атак у районі населених пунктів Водяне, Костянтинівка, Рівнопіль та Вугледар.

На Оріхівському ворог 14 раз атакував позиції оборонців. Бої точилися біля Малої Токмачки і в напрямку Новоданилівки Запорізької області.

"На Придніпровському російські окупанти протягом минулого тижня здійснили 47 безуспішних атак на позиції Сил оборони України", – сказав речник Генштабу.