На Херсонщині за добу поранено три людини і пошкоджено близько 50 будинків

Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі, сільгосптехніку.

Росіяни за минулу добу обстріляли 16 громад Херсонської області і місто Херсон. Унаслідок влучань поранено троє людей, зруйновано приблизно 50 приватних будинків.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.





Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Приозерне, Станіслав, Понятівка, Томина Балка, Нова Кам'янка, Дудчани, Львове, Новокаїри, Михайлівка, Хрещенівка, Миколаївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітні заклади та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 49 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі, сільгосптехніку.

Як повідомлялося, вчора окупанти атакували дроном цивільне авто у Кіндійці на Херсонщині, п'ятеро людей поранені.