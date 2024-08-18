За неділю росіяни атакували три райони Донеччини і вбили чотирьох людей

На Донеччині внаслідок ворожих атак 18 серпня загинули чотири людини, ще четверо поранені.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Окупаційні війська РФ атакували Покровський, Бахмутський та Волноваський райони.
Ворог з артилерії обстріляв приватний сектор Мирнограда. Від влучання боєприпасу загинула жінка, а інша отримала мінно-вибухову травму.
Із безпілотника загарбники скинули боєприпас на одну з вулиць населеного пункту, по якій у той час ішов житель. У нього діагностували осколкові поранення й перелом шийного відділу хребта.
Через деякий час окупанти повторили атаку на населений пункт, внаслідок чого загинув водій, котрий перебував за кермом автомобіля. Попередньо, ворог використав «ФАБ-500».
Також росіяни атакували Торецьк. Снаряд влучив у приватний будинок де мешкало подружжя. Жінка загинула, чоловік у важкому стані перебуває в лікарні.
- Під приціл російської армії потрапило село Розлив Волноваського району. Тут одна людина загину, ще одна - поранена.