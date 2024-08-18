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Верещук закликала евакуюватися з Покровська, Мирнограда і Селидового

"Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації – всі ми допоможемо".

Верещук закликала евакуюватися з Покровська, Мирнограда і Селидового
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Віцепрем’єрка-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів  Покровська, Мирнограда і Селидового Донецької області евакуюватися.

Про це вона написала в Telegram.

"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюся до жителів населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це Покровськ, Мирноград, Селидове. Прошу вас евакуюватися. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до безпечніших регіонів", - закликала Верещук.

Вона також заявила, що перебування там цивільних "заважає працювати Силам оборони".

"Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоров’я вас і ваших дітей цінніші. Також розумію, що в евакуації ви стикнетесь із труднощами та невідомістю. Але це краще, аніж під обстрілами, на лінії вогню. Також в евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації – всі ми допоможемо", -  запевнила Верещук.

Раніше місцева влада повідомила, що у Мирнограді, до якого наближається російська армія, залишаються ще приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча – це діти. 

Також голова Донецької області Вадим Філашкін повідомив, що в Торецьку залишаються близько трьох тисяч людей, щодня звідти евакують 10-15 місцевих. Обласна влада регулярно закликає жителів Донеччини евакуюватися.

У липні Верещук говорила, що в Україні є понад 1200 місць тимчасового перебування для переселенців. Наразі у них є 20 тисяч вільних місць, куди можуть поселитися люди.

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