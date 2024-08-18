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Російська армія обстріляла із РСЗВ Куп'янський район Харківщини

Ворог обстріляляв Куп'янськ і селище Ківшарівка.

Російська армія обстріляла із РСЗВ Куп'янський район Харківщини
обстріл Куп'янська
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія обстріляла Куп'янськ Харківської області. Унаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 18 серпня близько 10:00 збройні сили РФ здійснили обстріл м. Купʼянськ. Отримала поранення 52-річна жінка. Пошкоджені приватні домоволодіння", — ідеться у повідомленні.

Також в неділю вранці ворог вдарив по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Там пошкоджені приміщення й техніка комунального підприємства. Постраждалих немає.

За попередніми даними, вказані населені пункти війська РФ обстріляли з РСЗВ. 

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