Російська армія обстріляла із РСЗВ Куп'янський район Харківщини

Російська армія обстріляла Куп'янськ Харківської області. Унаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 18 серпня близько 10:00 збройні сили РФ здійснили обстріл м. Купʼянськ. Отримала поранення 52-річна жінка. Пошкоджені приватні домоволодіння", — ідеться у повідомленні.

Також в неділю вранці ворог вдарив по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Там пошкоджені приміщення й техніка комунального підприємства. Постраждалих немає.

За попередніми даними, вказані населені пункти війська РФ обстріляли з РСЗВ.