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NYT: в українській тюрмі опинилися понад 300 російських полонених з Курської області

Майже всі полонені — строковики.

NYT: в українській тюрмі опинилися понад 300 російських полонених з Курської області
Фото: джерела LB.ua

Одна із в'язниць на півночі України прийняла 320 російських військовополонених з Курської області, більшість з яких - призовники. 

Про це пише The New York Times після візиту у в'язницю.

За словами наглядача в'язниці, який говорив на умовах анонімності, щоб гарантувати, що місцезнаходження в'язниці не буде розголошене, у закладі перебувало 320 військовополонених, 80 відсотків із яких - призовники. 

Їх утримують у підвальних камерах, щоб захистити від можливих авіаударів, а після роботи з полоненими, їх відправляють на захід, подалі від бойових дій.

Деякі військовополонені були із осколковими або вогнепальними пораненнями. 

дозволило невеликій групі журналістів, в тому числі з Washington Post, поспілкуватись з полоненими, яких утримували у в’язниці, за умови збереження в таємниці її розташування. 

Із військовополоненими спілкувалися в присутності охоронців, співробітники в’язниці  не стежили за розмовами і не втручалися.

В’язні розповідали, що їх розташували у складі взводів, близько 30 чоловік, у бетонних або земляних укріпленнях, розташованих на відстані приблизно милі один від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися з раптовим нападом і швидко здалися в полон.

21-річний полонений РФ Ігор розповів, що українська артилерія посилилася за кілька днів до початку операції. Командири не відреагували на доповіді. Після початку атаки з його групи, до якої входили 12 людей, вижили п'ятеро.

20-річний Сергій з Татарстану заявив, що командир вивів 28 солдатів з позиції на хаотичний відступ. Однак їх знайшли українські військові, та зрештою всі здалися. Командир взводу, за його словами, крикнув: "Тут солдати строкової служби. Ми хочемо здатися". 

Ще один 21-річний росіянин Дмитро з регіону Комі сказав, що їхні радіостанції перестали працювати в день нападу. Вони не отримали наказів, однак спробували невдало відступити — потрапили у полон. 

Події в Курській області

  • 6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.
  • 7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.
  • Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
  • У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.
  • 8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою
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