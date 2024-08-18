NYT: в українській тюрмі опинилися понад 300 російських полонених з Курської області

Одна із в'язниць на півночі України прийняла 320 російських військовополонених з Курської області, більшість з яких - призовники.

Про це пише The New York Times після візиту у в'язницю.

За словами наглядача в'язниці, який говорив на умовах анонімності, щоб гарантувати, що місцезнаходження в'язниці не буде розголошене, у закладі перебувало 320 військовополонених, 80 відсотків із яких - призовники.

Їх утримують у підвальних камерах, щоб захистити від можливих авіаударів, а після роботи з полоненими, їх відправляють на захід, подалі від бойових дій.

Деякі військовополонені були із осколковими або вогнепальними пораненнями.

дозволило невеликій групі журналістів, в тому числі з Washington Post, поспілкуватись з полоненими, яких утримували у в’язниці, за умови збереження в таємниці її розташування.

Із військовополоненими спілкувалися в присутності охоронців, співробітники в’язниці не стежили за розмовами і не втручалися.

В’язні розповідали, що їх розташували у складі взводів, близько 30 чоловік, у бетонних або земляних укріпленнях, розташованих на відстані приблизно милі один від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися з раптовим нападом і швидко здалися в полон.

21-річний полонений РФ Ігор розповів, що українська артилерія посилилася за кілька днів до початку операції. Командири не відреагували на доповіді. Після початку атаки з його групи, до якої входили 12 людей, вижили п'ятеро.

20-річний Сергій з Татарстану заявив, що командир вивів 28 солдатів з позиції на хаотичний відступ. Однак їх знайшли українські військові, та зрештою всі здалися. Командир взводу, за його словами, крикнув: "Тут солдати строкової служби. Ми хочемо здатися".

Ще один 21-річний росіянин Дмитро з регіону Комі сказав, що їхні радіостанції перестали працювати в день нападу. Вони не отримали наказів, однак спробували невдало відступити — потрапили у полон.

Події в Курській області