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Внаслідок авіаудару росіян по Білопіллю одна людина загинула, ще троє травмовані

Серед постраждалих - дитина.

Внаслідок авіаудару росіян по Білопіллю одна людина загинула, ще троє травмовані
Сумська область (архівне фото)
Фото: поліція Сумської області

Унаслідок авіаудару росіян по по Білопіллю 18 серпня одна людина загинула, ще троє травмовані, з них - одна дитина.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

Також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, об'єкт критичної інфраструктури. 

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 89 обстрілів (255 вибухів) із різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялося про одного загиблого та пораненого. Однак, зазначалося, що під завалами можуть бути люди. 

 

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