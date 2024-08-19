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monobank протягом трьох днів відбивав хакерську атаку

Сервіси банку отримали понад 7 млрд запитів. 

monobank протягом трьох днів відбивав хакерську атаку
monobank
Фото: monobank Facebook

Monobank атакували протягом трьох днів: за цей час його сервіси отримали близько 7,5 млн запитів. Атака припинилася 19 серпня о 2 ночі, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, попри атаку, клієнти продовжували отримувати послуги. Зокрема, з проведення операцій на банки, які часто використовують для волонтерської допомоги. 

"Сьогодні о другій годині ночі атака припинилася. Усього за три доби ми отримали понад 7,5 мільярда запитів до наших сервісів. Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів.  Я дуже вдячний нашій ІТ-команді та всім, хто висловив нам слова підтримки та запропонував допомогу", – прокоментував співзасновник. 

Атака розпочалася 16 серпня. 17 числа Гороховський повідомив, що банк зазнав DDoS-атаки. За два дні сервіс отримав близько 3 млрд запитів. 

18 серпня їх було вже майже 5,5 млрд. Для відбиття атаки підключили співробітників Amazon Web Services, допомогу запропонували й українські спецслужби. 

  • monobank – один із крупний українських банків з великою кількістю клієнтів, який часто проводить збори на потреби Сил оборони. Також його сервісами користуються волонтери для власних зборів.
  • Банк зазнавав менш масштабної атаки в травні. А у січні mono повідомляв про наймасштабнішу на той момент атаку. 
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