monobank протягом трьох днів відбивав хакерську атаку

Monobank атакували протягом трьох днів: за цей час його сервіси отримали близько 7,5 млн запитів. Атака припинилася 19 серпня о 2 ночі, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, попри атаку, клієнти продовжували отримувати послуги. Зокрема, з проведення операцій на банки, які часто використовують для волонтерської допомоги.

"Сьогодні о другій годині ночі атака припинилася. Усього за три доби ми отримали понад 7,5 мільярда запитів до наших сервісів. Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів. Я дуже вдячний нашій ІТ-команді та всім, хто висловив нам слова підтримки та запропонував допомогу", – прокоментував співзасновник.

Атака розпочалася 16 серпня. 17 числа Гороховський повідомив, що банк зазнав DDoS-атаки. За два дні сервіс отримав близько 3 млрд запитів.

18 серпня їх було вже майже 5,5 млрд. Для відбиття атаки підключили співробітників Amazon Web Services, допомогу запропонували й українські спецслужби.