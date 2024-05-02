На Monobank здійснили чергову DDoS-атаку

На віртуальний monobank здійснили чергову потужну DDoS-атаку.
Про це повідомив співвласник банку Олег Гороховський.
"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", – написав він у телеграмі і порадив спрямувати сили на онлайн-казино.
- Попередню спробу атаки на мобільний банк здійснили вночі 20 січня. Вона йшла у дві хвилі, під час однієї із них відбувалося 50 мільйонів запитів.
- Вчора, 1 травня, у роботі мобільного застосунку банку трапився збій. Про причини збою не повідомляли.