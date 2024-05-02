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На Monobank здійснили чергову DDoS-атаку

У банку повідомили, що "звалити" його буде важко.

На Monobank здійснили чергову DDoS-атаку
Карта монобанк

На віртуальний monobank здійснили чергову потужну DDoS-атаку. 

Про це повідомив співвласник банку Олег Гороховський.

"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", – написав він у телеграмі і порадив спрямувати сили на онлайн-казино. 

  • Попередню спробу атаки на мобільний банк здійснили вночі 20 січня. Вона йшла у дві хвилі, під час однієї із них відбувалося 50 мільйонів запитів.
  • Вчора, 1 травня, у роботі мобільного застосунку банку трапився збій. Про причини збою не повідомляли. 
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