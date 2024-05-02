На Monobank здійснили чергову DDoS-атаку

У банку повідомили, що "звалити" його буде важко.

На віртуальний monobank здійснили чергову потужну DDoS-атаку.

Про це повідомив співвласник банку Олег Гороховський.

"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", – написав він у телеграмі і порадив спрямувати сили на онлайн-казино.