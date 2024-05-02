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В Україні запустили національну освітню платформу ПОВІР для покращення знань учнів

Наразі українські учні через війну відстають від однолітків з інших країн на декілька років навчання.

В Україні запустили національну освітню платформу ПОВІР для покращення знань учнів
освітня платформа повір
Фото: скріншот

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що через ковід та повномасштабну війну Україна зазнає освітніх втрат. Велика кількість дітей перейшла на онлайн чи змішане навчання. Це відображається на динаміці й досягненнях учнів у різних сферах. 

Міністр зауважив, що українські учні відстають від однолітків з інших країн на від 1,5 до 2,5 років навчання. Про це свідчать дані останнього дослідження PISA.

“Подолання освітніх втрат, розвиток софт- і хард-скілів – це той виклик, який треба долати вже зараз. Не чекаючи закінчення війни. Саме тому команда EdCamp Ukraine спільно з профільними державними інституціями презентувала національну платформу ПОВІР. Це готовий зручний інструмент для покращення знань з української, англійської, математики, а також розвитку софт-скілів. Скоро тут почнуть навчатися вже 2 тисячі учнів. Далі – масштабування проєкту”, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що також цього року запустять освітній застосунок Мрія, який, як очікують, повністю змінить підхід до навчання, допоможе будувати індивідуальні освітні траєкторії й досягати успіху.

Раніше Міносвіти затвердило календарний план національного мультипредметного тесту у 2024 році. Тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) і додаткових сесій (11-19 липня).

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