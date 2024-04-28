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Від ранку окупанти скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонщини

Під авіаудари потрапили шість прифронтових населених пунктів Херсонської області.

Від ранку окупанти скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонщини
обстріли школи на Херсонщині
Фото: Олександр Пркудін

Від ранку неділі, 28 квітня, російські окупанти скинули 11 авіабомб на 6 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок авіаударів пошкоджені навчальні заклади у Бериславі та селі Велентенське Білозерської громади.

Фото: Олександр Пркудін

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують нищити соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Олександр Пркудін

Під обстріл потрапили Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис. 

Суттєвих руйнувань зазнали навчальні заклади у Бериславі та селі Велентенське Білозерської громади.

"Вкотре наголошую: знаходитись у прифронтових громадах області небезпечно. Евакуюйтесь! Збережіть свої життя", — наголошує Прокудін. 

Фото: Олександр Пркудін

  • Впродовж доби під російські обстріли потрапили Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівку, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівку, Берегове, Токарівку, Новоберислав, Костирку, Придніпровське, Велетенське, Антонівку, Інженерне, Садове, Молодіжне.
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