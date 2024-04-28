Від ранку неділі, 28 квітня, російські окупанти скинули 11 авіабомб на 6 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок авіаударів пошкоджені навчальні заклади у Бериславі та селі Велентенське Білозерської громади.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Окупанти продовжують нищити соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області", — ідеться у повідомленні.
Під обстріл потрапили Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис.
Суттєвих руйнувань зазнали навчальні заклади у Бериславі та селі Велентенське Білозерської громади.
"Вкотре наголошую: знаходитись у прифронтових громадах області небезпечно. Евакуюйтесь! Збережіть свої життя", — наголошує Прокудін.
- Впродовж доби під російські обстріли потрапили Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівку, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівку, Берегове, Токарівку, Новоберислав, Костирку, Придніпровське, Велетенське, Антонівку, Інженерне, Садове, Молодіжне.