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Росіяни завдали ударів по Куп'янську на Харківщині, поранені люди

У Вовчанську пошкоджені будинки.

Росіяни завдали ударів по Куп'янську на Харківщині, поранені люди
Фото: Новинарня

Сьогодні вранці російська армія завдала ударів по Вовчанську та Куп'янську Харківської області. Внаслідок авіаудару по Куп'янську постраждали двоє людей. 

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Зокрема, о 09:50 російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, внаслідок атаки пошкоджені 2 приватні будинки. 

У Куп'янську о 10:50 ворог завдав удару по житловому району. Боєприпас влучив у приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалу 36-річну жінку.

Внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік. З пораненням живота потерпілого госпіталізували.

  • Впродовж доби армія РФ атакувала Харківську область авіабомбами, обстрілювала з артилерії та атакувала безпілотниками. В Чугуївському районі окупанти скинули КАБ на будівлю дитячого садочка.
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