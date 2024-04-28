Росіяни завдали ударів по Куп'янську на Харківщині, поранені люди

Сьогодні вранці російська армія завдала ударів по Вовчанську та Куп'янську Харківської області. Внаслідок авіаудару по Куп'янську постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Зокрема, о 09:50 російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, внаслідок атаки пошкоджені 2 приватні будинки.

У Куп'янську о 10:50 ворог завдав удару по житловому району. Боєприпас влучив у приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалу 36-річну жінку.

Внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік. З пораненням живота потерпілого госпіталізували.