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Російська армія скинула авіабомбу на дитячий садок в Харківській області

Для Харкова ця ніч була тихою.

Російська армія скинула авіабомбу на дитячий садок в Харківській області
Російські війська з авіації скинули бомбу на будинок у Харківській області
Фото: ДСНС України в Telegram

Впродовж доби армія РФ атакувала Харківську область авіабомбами, обстрілювала з артилерії та атакувала безпілотниками. В Чугуївському районі окупанти скинули КАБ на будівлю дитячого садочка.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під артобстрілами опинилися близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори. 

Зокрема, 27 квітня об 11:20 в Чугуївському районі, с. Вовчанські Хутори, ворог здійснив обстріл КАБом будівлі дитячого садку.

27 квітня о 13:00 в м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали два цивільних водія віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу.

О12:50 внаслідок обстрілу з РСЗВ в Благодатівка на Куп'янщині пошкоджено 20 господарчих споруд. 

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 88 дітей з родинами: Золочівська громада — 15; Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 39; Липецька громада — 30.

  • За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районі н.п. Кислівка, Берестове, Копанки.
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