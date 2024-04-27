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Ворог атакує Україну “шахедами”. На Київщині працює ППО

У разі оголошення повітряної тривоги – перебувайте в укриттях.

Ворог атакує Україну “шахедами”. На Київщині працює ППО
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Пізно ввечері 27 квітня у низці областей України зафіксовано рух російських “шахедів”, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

Зокрема, загроза була оголошена для Київської, Херсонської Миколаївської, Дніпропетровської Полтавської, Кіровоградської, Черкаської, Одеської, Вінницької та Хмельницької областей. 

Зі свого боку, о 22:52 Київська ОВА повідомила, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

“Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги”, – йдеться у повідомленні.

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