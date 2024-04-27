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Атака дронів: Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ частково призупинив роботу

Минулої ночі 10 безпілотників атакували НПЗ. Зокрема, вони поцілили в установки з переробки нафти.

Атака дронів: Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ частково призупинив роботу
пожежа на НПЗ РФ
Фото: ASTRA

Словʼянський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, який був атакований українськими дронами 27 квітня, частково призупинив роботу, повідомляє Укрінформ. 

“НПЗ частково припинив роботу, 10 безпілотників минулої ночі атакували НПЗ. Вони поцілили, зокрема, в установки з переробки нафти”, – заявило керівництво заводу.

Як повідомляє Радіо Свобода із посиланням на російське МНС, на НПЗ пошкоджено сепараційну установку. 

Загалом було здійснено дев'ять атак на резервуарний парк та сепараційну установку, стверджує голова Слов'янського району Роман Синяговський. Він запевняє, що постраждалих немає.

Нагадаємо, що у ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевск" та Ільський і Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

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