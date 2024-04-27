Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської РДА

Майбоженка звільнили відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України “Про місцеві державні адміністрації'” ‒ порушення Конституції України і законів України.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка, який спричинив вчора ДТП у Броварах, з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області.

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