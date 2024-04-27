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Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської РДА

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті президента.

Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської РДА
Володимир Майбоженко
Фото: Броварська РДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка, який спричинив вчора ДТП у Броварах, з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті президента.

Майбоженка звільнили відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України “Про місцеві державні адміністрації'” ‒ порушення Конституції України і законів України.

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  • 26 квітня у Броварах голова Броварської РДА Володимир Майбоженко, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і скоїв наїзд на пішоходів. 
  • За результатами тестування приладом Drager у водія визначили вміст алкоголю 2.31 проміле.
  • У ДТП постраждали четверо людей, серед них є дитина. Зараз їх стан покращується.
  • Сьогодні Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід Майбоженку, чиновника відправили під варту на два місяці. 
  • Керівник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що чиновника звільнять з посади.
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