Сьогодні на вулиці Миколи Світальського Покровського району міста Кривий Ріг легковий автомобіль влетів у дерево.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
“Легковий автомобіль виїхав за межі дорожнього покриття та зіткнувся з деревом”, ‒ зазначили надзвичайники.
Травмовану водійку затиснуло всередині транспортного засобу.
На момент зіткнення в салоні ще перебували чоловік та дитина 2016 року народження, яку госпіталізували до прибуття рятувальників.
За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували водійку та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
- Тиждень тому у Київській області мікроавтобус, який віз людей на роботу, потрапив у провалля. Двоє осіб загинуло, ще семеро у тяжкому стані. Подія трапилася на території Іванківської громади поблизу с.Олива.