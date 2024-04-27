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У Кривому Розі авто влетіло у дерево, постраждали водійка та дитина

Травмовану жінку затиснуло всередині транспортного засобу. 

У Кривому Розі авто влетіло у дерево, постраждали водійка та дитина

Сьогодні на вулиці Миколи Світальського Покровського району міста Кривий Ріг легковий автомобіль влетів у дерево.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“Легковий автомобіль виїхав за межі дорожнього покриття та зіткнувся з деревом”, ‒ зазначили надзвичайники.

Травмовану водійку затиснуло всередині транспортного засобу. 

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На момент зіткнення в салоні ще перебували чоловік та дитина 2016 року народження, яку госпіталізували до прибуття рятувальників.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували водійку та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

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