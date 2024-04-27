Сьогодні на вулиці Миколи Світальського Покровського району міста Кривий Ріг легковий автомобіль влетів у дерево.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“Легковий автомобіль виїхав за межі дорожнього покриття та зіткнувся з деревом”, ‒ зазначили надзвичайники.

Травмовану водійку затиснуло всередині транспортного засобу.

На момент зіткнення в салоні ще перебували чоловік та дитина 2016 року народження, яку госпіталізували до прибуття рятувальників.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували водійку та передали працівникам екстреної медичної допомоги.