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Посол України у Польщі: Київ хоче перевірити, скільки чоловіків призовного віку перебуває за кордоном

Україна не зверталася до польської сторони по допомогу з поверненням своїх громадян.

Посол України у Польщі: Київ хоче перевірити, скільки чоловіків призовного віку перебуває за кордоном
Український військовий
Фото: Генштаб ЗСУ

За приблизними оцінками України, лише у Польщі перебувають десятки тисяч людей призовного віку.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич у програмі телеканалу TVN24, коментуючи тимчасове призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку.

Зварич сказав, що Київ хоче ці дані ретельно перевірити і цьому має допомогти новий закон про мобілізацію. Кожен українець зможе підтвердити свої дані у пунктах збору.

Посол наголосив, що "мобілізація не є чимось новим під час війни" і що "справді, нам потрібні люди, нам потрібна ротація людей".

Дипломат зазначив, що мова йде насамперед про дві речі: справедливість і обов'язок: справедливість щодо бійців, які повинні мати можливість перепочити. Зварич наголосив, що "кожен громадянин України, незалежно від місця проживання", зобов'язаний захищати Батьківщину.

На запитання журналістів, чи це означає, що чоловікам віком 18-60 років, які стануть на військовий облік, доведеться для цього повернутися в Україну, посол відповів, що це не обов'язково так.

"Ми тимчасово призупинили прийом нових заяв від чоловіків призовного віку на технічну підготовку. Коли новий закон набуде чинності, кожен знатиме, як оновити свої дані. Є ідея, що це можна буде зробити дистанційно", - сказав Зварич і додав, що Київ поки не звертався до польської сторони з проханням допомогти з поверненням своїх громадян.

Українці за кордоном і мобілізація: що відбувається?

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