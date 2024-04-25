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ТЦК не будуть вручати повістки за кордоном, це нереально, – речник Міноборони

Оновити військово-облікові дані за кордоном можна буде в консульствах, або через електронний кабінет, який планують запустити у червні.

ТЦК не будуть вручати повістки за кордоном, це нереально, – речник Міноборони
ТЦК (ілюстративне фото)
Фото: Facebook/Одеський обласний ТЦК та СП

Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном працювати не будуть, а вручення повісток чоловікам за кордоном виглядає нереальним.

Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном, – ред.) виглядає доволі нереальним", – сказав він.

Лазуткін пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію чоловіки відповідного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема – і через електронний кабінет. Таким чином, чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані.

"Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані, – ред.) в консульських установах, а також через електронний кабінет", – пояснив речник.

Він запевнив, що наразі робиться все можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні.

"Зараз робиться все можливе для того, щоб така можливість була…На етапі активної розробки (електронний кабінет – ред.). Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим. Там дуже багато питань, і в тому числі, які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні, і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити з допомогою смартфона, ноутбука, планшета", – зазначив Лазуткін.

За його словами, проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене. Натомість впровадження електронного кабінету дозволить якісно здійснювати облік військовозобов’язаних. 

"Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім – зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.", – пояснив Лазуткін.

Чому МЗС України призупинило надання консульських послуг чоловікам за кордоном

  • 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. 16 квітня закон підписав президент Зеленський, а 18 травня 2024 він набуде чинності. Закон, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
  • Один із розробників законопроєкту Федір Веніславський пояснював, що норма з одночасним оновленням даних при наданні консульських послуг має на меті оцінити реальний мобілізаційний ресурс всередині країни. Так держава знатиме, скільки реально військовозобовʼязаних чоловіків перебувають за кордоном, і не буде розшукувати їх в Україні, витрачаючи ресурси ТЦК. Депортувати таких чоловіків в Україну не будуть – таких механізмів зараз не існує.
  • 23 квітня МЗС обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за кордоном, включно з оформленням заявок на отримання закордонних паспортів та їхню видачу. У МЗС України наголосили, що це –тимчасовий крок і надали роз'яснення.
  • В Єврокомісії заявили, що не даватимуть оцінок діям української влади, наголосивши, що "беруть це оголошення до відома. "У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС, – ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – сказала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.
  • 24 квітня Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам. 
  • Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території. Він також нагадав, що Польща вже пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягають військовій службі, повернулися до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок. У Німеччинині, своєю чергою, зазначили, що не позбавлятимуть українських чоловіків статусу біженця.
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