ТЦК не будуть вручати повістки за кордоном, це нереально, – речник Міноборони

Оновити військово-облікові дані за кордоном можна буде в консульствах, або через електронний кабінет, який планують запустити у червні.

Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном працювати не будуть, а вручення повісток чоловікам за кордоном виглядає нереальним.

Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном, – ред.) виглядає доволі нереальним", – сказав він.

Лазуткін пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію чоловіки відповідного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема – і через електронний кабінет. Таким чином, чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані.

"Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані, – ред.) в консульських установах, а також через електронний кабінет", – пояснив речник.

Він запевнив, що наразі робиться все можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні.

"Зараз робиться все можливе для того, щоб така можливість була…На етапі активної розробки (електронний кабінет – ред.). Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим. Там дуже багато питань, і в тому числі, які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні, і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити з допомогою смартфона, ноутбука, планшета", – зазначив Лазуткін.

За його словами, проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене. Натомість впровадження електронного кабінету дозволить якісно здійснювати облік військовозобов’язаних.

"Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім – зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.", – пояснив Лазуткін.

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