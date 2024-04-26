Головне за ніч та ранок п’ятниці, 26 квітня: 114 бойових зіткнень, обстріли Сумщини, 38 роковини аварії на ЧАЕС

114 бойових зіткнень, майже 60 відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, арешт міністра Сольського.

Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки

Президент Володимир Зеленський в роковини Чорнобильської катастрофи закликав світ тиснути на Росію, аби вона повернула під український контроль Запорізьку атомну електростанцію.

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, фактично перебуває в заручниках у російських терористів. Лише її звільнення та захист усіх українських атомних об'єктів від російських ударів гарантуватиме відсутність радіаційних катастроф, якими загрожує кожен день перебування окупантів на станції.

"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому. 35 днів Чорнобильська атомна станція була в окупації. Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її для розгортання подальших воєнних дій", – нагадав президент.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 114 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області, Торське, Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 26 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 30 атак в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 950 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні майже 464 тисячі військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія вночі та зранку 26 квітня пʼять разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області, загалом пролунав 41 вибух. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Більше інформації – в новині.

Видання Politico із посиланням на власні джерела стверджує, що Сполучені Штати перебувають на фінальній стадії погодження одного з найбільших пакетів допомоги Україні за весь час.

Вже у п'ятницю під час засідання Контактної групи із оборони України очільник Пентагону Ллойд Остін може оголосити про виділення 6 мільярдів доларів, за які в американських виробників замовлять системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, дрони, протидронову зброю та ракети класу "повітря-повітря" для винищувачів.

Однак, позаяк зброя не буде взята із власних запасів США, а прописана у контрактах із компаніями-постачальниками, на те, щоб вона потрапила до України, можуть знадобитися роки.

Вищий антикорсуд відправив міністра агрополітики Миколу Сольського під варту з можливістю внесення застави в 75 млн гривень, пише "Суспільне". Прокурор просив для підозрюваного заставу в 200 мільйонів, додає Центр протидії корупції.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн. Сам він провину не визнає.

Підозрюваний стверджує, що справа стосується 2017 року, коли він ще не був міністром, і стосується суперечки між держпідприємствами й ветеранами АТО. Суперечка, за словами міністра, стосується землі, яку ветеранам надали в володіння.

Версія обвинувачення та інші подробиці – в новині.

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