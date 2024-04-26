Російські війська вночі та зранку пʼять разів обстріляв прикордоння Сумщини

Російська армія вночі та зранку 26 квітня пʼять разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області, загалом пролунав 41 вибух.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Ворожого обстрілу з артилерії зазнала Зноб-Новгородська громада. На її території зафіксовані 28 вибухів.
Під артилерійським обстрілом загарбників опинилася Середино-Будська громада – сталися п'ять вибухів.
По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, зафіксовані шість вибухів, а також із міномету – два вибухи.
- Протягом 25 квітня росіяни обстріляли 12 громад Сумщини. Загалом протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів, під час яких пролунало 188 вибухів.
- Крім цього учора на Сумщині прикордонники виявили ворожу засідку з понад десятьма росіянами. Між ними зав'язався стрілецький бій. У результаті ворог відступив.