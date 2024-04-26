У Північній Кореї вдруге випробували нові ракети, які Кім хоче продати Росії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями нової ракетної системи, яка може посилити здатність Пхеньяну атакувати Сеул і стати зброєю, яку він намагається продати Росії для війни в Україні.
Про це пише Bloomberg.
Кім спостерігав за випробуваннями 240-міліметрової реактивної системи залпового вогню зі снарядами від нового виробника зброї. Це може “стратегічно зміцнити артилерійські сили Корейської народної армії”, заявляють у КНДР.
Це вже друге випробування зброї цього року. Ракети мають дальність від 40 до 60 кілометрів. Фото з попереднього випробування в лютому показують, що ракети були випущені з мобільної пускової установки з 22-трубною конфігурацією.
“Північна Корея може зробити весь район Сеула зоною свого полігону, якщо ці ракети випустять з лінії фронту”, ‒ сказав Ян Ук, науковий співробітник Сеульського Інституту політичних досліджень Асан.
“Це може мати значення на експортному ринку, скажімо, для Росії, і це може бути корисною зброєю для війни в Україні”, ‒ сказав він.
Міністр оборони Південної Кореї Шін Вонсік заявив, що нещодавні випробування зброї під наглядом Кіма могли бути частиною демонстрації перед експортом зброї до Росії для використання президентом Володимиром Путіним у війні проти України.
- США, Південна Корея та інші звинуватили Північну Корею у надсиланні величезної кількості артилерійських снарядів, а також новітніх ядерних балістичних ракет малої дальності, які можна легко приховати та швидко розгорнути.
- Кілька днів тому у Північній Кореї під керівництвом Кім Чен Ина вперше провели навчання, які включали імітацію ядерного пуску. У них брали участь артилерійські війська, щоб продемонструвати диверсифікований ядерний потенціал і висловити протест проти "провокаційних і загарбницьких" військових навчань США і Південної Кореї.