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У Північній Кореї вдруге випробували нові ракети, які Кім хоче продати Росії

У Пхеньяні заявили, що нова система може “стратегічно зміцнити артилерійські сили Корейської народної армії”.

У Північній Кореї вдруге випробували нові ракети, які Кім хоче продати Росії
Ілюстративне фото

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями нової ракетної системи, яка може посилити здатність Пхеньяну атакувати Сеул і стати зброєю, яку він намагається продати Росії для війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Кім спостерігав за випробуваннями 240-міліметрової реактивної системи залпового вогню зі снарядами від нового виробника зброї. Це може “стратегічно зміцнити артилерійські сили Корейської народної армії”, заявляють у КНДР.

Це вже друге випробування зброї цього року. Ракети мають дальність від 40 до 60 кілометрів. Фото з попереднього випробування в лютому показують, що ракети були випущені з мобільної пускової установки з 22-трубною конфігурацією.

“Північна Корея може зробити весь район Сеула зоною свого полігону, якщо ці ракети випустять з лінії фронту”, ‒ сказав Ян Ук, науковий співробітник Сеульського Інституту політичних досліджень Асан.

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“Це може мати значення на експортному ринку, скажімо, для Росії, і це може бути корисною зброєю для війни в Україні”, ‒ сказав він.

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вонсік заявив, що нещодавні випробування зброї під наглядом Кіма могли бути частиною демонстрації перед експортом зброї до Росії для використання президентом Володимиром Путіним у війні проти України.

  • США, Південна Корея та інші звинуватили Північну Корею у надсиланні величезної кількості артилерійських снарядів, а також новітніх ядерних балістичних ракет малої дальності, які можна легко приховати та швидко розгорнути. 
  • Кілька днів тому у Північній Кореї під керівництвом Кім Чен Ина вперше провели навчання, які включали імітацію ядерного пуску. У них брали участь артилерійські війська, щоб продемонструвати диверсифікований ядерний потенціал і висловити протест проти "провокаційних і загарбницьких" військових навчань США і Південної Кореї.
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