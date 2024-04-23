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У КНДР провели перші навчання із імітацією ядерної атаки

Лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за навчаннями і залишився задоволеним. 

У КНДР провели перші навчання із імітацією ядерної атаки
Кім Чен Ин спостерігає за навчаннями
Фото: EPA/UPG

У Північній Кореї вперше провели навчання, які включали імітацію ядерного пуску під керівництвом лідера Кім Чен Ина.

Про це пише "Європейська правда" ізпосилання на державне агентство Північної Кореї ЦТАК.

Зазначається, що у навчання пройшли у понеділок. Тоді випробовували загальнонаціональну систему управління ядерною зброєю, яка називається "ядерний спусковий гачок". Також у них брали участь артилерійські війська, щоб продемонструвати диверсифікований ядерний потенціал і висловити протест проти "провокаційних і загарбницьких" військових навчань США і Південної Кореї.

Під час навачань, за якими спостерігав Кім Чен Ин, війська маневрували у позиції ядерної контратаки та здійснювали стрільбу артилерії з імітацією ядерних боєголовок на випадок оголошення тривоги у зв'язку з ядерною кризою.

Кім високо оцінив готовність "найкращої у світі" тактичної ядерної зброї, та залишився задоволеним навчаннями. 

Як йдеться у матеріалі, вважається, що держава готується до запуску ще одного супутника-шпигуна після успішного виведення на орбіту розвідувального супутника в листопаді.

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