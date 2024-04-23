У КНДР провели перші навчання із імітацією ядерної атаки

У Північній Кореї вперше провели навчання, які включали імітацію ядерного пуску під керівництвом лідера Кім Чен Ина.
Про це пише "Європейська правда" ізпосилання на державне агентство Північної Кореї ЦТАК.
Зазначається, що у навчання пройшли у понеділок. Тоді випробовували загальнонаціональну систему управління ядерною зброєю, яка називається "ядерний спусковий гачок". Також у них брали участь артилерійські війська, щоб продемонструвати диверсифікований ядерний потенціал і висловити протест проти "провокаційних і загарбницьких" військових навчань США і Південної Кореї.
Під час навачань, за якими спостерігав Кім Чен Ин, війська маневрували у позиції ядерної контратаки та здійснювали стрільбу артилерії з імітацією ядерних боєголовок на випадок оголошення тривоги у зв'язку з ядерною кризою.
Кім високо оцінив готовність "найкращої у світі" тактичної ядерної зброї, та залишився задоволеним навчаннями.
Як йдеться у матеріалі, вважається, що держава готується до запуску ще одного супутника-шпигуна після успішного виведення на орбіту розвідувального супутника в листопаді.
- На початку квітня КНДР втретє цьогоріч здійснила запуск балістичної ракети в бік Японії і Південної Кореї. Об'єкт пролетів близько 600 кілометрів, сягнувши максимальної висоти у 100 кілометрів. Японія стверджує, що він впав за межами її виключної економічної морської зони.
- Перед тим вона запускала три балістичні ракети у бік вод біля свого східного узбережжя у березні. Пуск збігся з візитом до Сеула держсекретаря США Ентоні Блінкена.
- Тоді ж КНДР провела навчальні стрільби артилерійських підрозділів із залученням нових надвеликих реактивних систем залпового вогню.