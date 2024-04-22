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BILD: У Німеччині затримується постачання Україні бронемашин MRAP

У Міноборони Німеччини заявили, що всі машини планують поставити вже цього року, але пізніше.

BILD: У Німеччині затримується постачання Україні бронемашин MRAP
Американський бронеавтомобілі MaxxPro MRAP
Фото: gagadget.com

Уряд Німеччини пообіцяв передати для українських військових до 400 одиниць бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом із січня по жовтень 2024. Однак жодних поставок досі так і не розпочалося, пише BILD.

Німеччина пообіцяла поставити ЗСУ до 400 важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) із посиленим протимінним захистом. Відповідний контракт уклали влада України та німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) під фінансування з бюджетних коштів ФРН загальною сумою 315 млн євро.

У Міноборони Німеччини заявили, що всі машини планують поставити вже цього року.

У розпорядження видання потрапив документ Міноборони ФРН від вересня 2023, де вказано, що бронемашини мають бути поставлені партіями по 20 штук із січня по жовтень 2024. Однак жодних поставок досі так і не розпочалося. 

Стало відомо, що план цього року скоротили спочатку до 200, а потім до 100 машин. Початок постачання перенесли з січня на травень-червень. Причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP із США і лише збирає їх у ФРН. 

У компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт із США до Німеччини", а також проблеми із сертифікацією протимінного захисту.

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