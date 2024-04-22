У Польщі завершилися місцеві вибори, проте явка була низькою

У Польщі підбили результати 748 повторних голосувань на посади мерів міст, голів містечок і гмін, які відбулися через два тижні після загальнонаціональних місцевих виборів.

Про це пише RMF24.

Національна виборча комісія на своєму сайті оприлюднила 100% даних по округах, де відбувся другий тур виборів до місцевих органів влади.

Новим очільником Кракова стане Олександр Мішальскі, мером Вроцлава залишиться Яцек Сутрик, а Жешувом керуватиме Конрад Фійолек.

"На Кельце чекає велика зміна, де вперше містом керуватиме жінка, Агата Войда. Найдовше підраховували голоси в Легіоново, де не вистачило 10 бюлетенів", – зазначили у виданні.

Глава канцелярії президента Польщі Марчін Масталерек заявив про низьку явку на виборах.

"Усі виграли, тому що всі заявляють про перемогу, але демократія програла через нижчу явку. Люди не долучилися до цих виборів, на жаль", – сказав він.

Також, на його думку, причиною цього є стиль правління Дональда Туска.

"Просто подивіться на історичні дані і побачите, що завжди, коли привладі Дональд Туск, явка нижча", – додав Масталерек.

На виборах до сеймиків воєводств (аналог обласних рад в Україн) Польщі під час місцевих виборів 7 квітня перемогла опозиційна “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського, здобуваючи 34,2%. “Громадянська коаліція” (KO) отримала з 30,5% голосів. У багатьох великих містах Польщі мерів було обрано вже в першому турі. Зокрема з великим відривом у першому турі перемогли мер Варшави Рафал Тшасковський і мер Гданська Александра Дулькевич.