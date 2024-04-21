У Грузії знову протестують проти закону про "іноагентів"

Організатори закликають не піддаватися на провокації із боку силовиків, якщо такі будуть.

У столиці Грузії Тбілісі вчергове протестують проти закону про "іноагентів". Учасники акції спочатку протестували під будівлею грузинського парламенту, а потім вирушили в бік будівлі Верховного суду Грузії.

Про це пише Радіо свобода.

Зазначається, що люди скандують "Ні російському закону! Так Європі" та "Ні офшорному закону".

Організатори акції "не виключають провокацій з боку грузинських силовиків, тому закликали протестувальників не піддаватися на них". Також вони заявляють, що мітинги триватимуть доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним і антиєвропейським.

Що це за закон