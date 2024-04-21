У Грузії знову протестують проти закону про "іноагентів"

У столиці Грузії Тбілісі вчергове протестують проти закону про "іноагентів". Учасники акції спочатку протестували під будівлею грузинського парламенту, а потім вирушили в бік будівлі Верховного суду Грузії.
Про це пише Радіо свобода.
Зазначається, що люди скандують "Ні російському закону! Так Європі" та "Ні офшорному закону".
Організатори акції "не виключають провокацій з боку грузинських силовиків, тому закликали протестувальників не піддаватися на них". Також вони заявляють, що мітинги триватимуть доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним і антиєвропейським.
Що це за закон
- Документ вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Цей законопроект вже намагалися "протягнути" минулого року. Проте партія “Грузинська мрія” відмовилася від спроби внести законопроєкт у березні 2023 року після двох ночей бурхливих протестів у Тбілісі та критики з боку західних країн, які назвали його прикладом відступу від демократії. Опозиція назвала законопроєкт про іноземних агентів “російським законом”. Це є серйозним звинуваченням у країні, де Москву не люблять за її підтримку сепаратистських територій Абхазії та Південної Осетії.
- Проте на початку квітня керівна партія Грузії заявила, що знову внесе законопроєкт про іноземних агентів.
- Тим часом люди вийшли на мітинги. Поліція розігнала учасників протесту проти законопроєкту біля парламенту, у якому взяли участь близько 10 000 осіб. Офіцери, деякі з яких були озброєні дробовиками, під час зіткнень із демонстрантами застосували перцеві балончики. МВС Грузії повідомляє про 11 затриманих, а опозиціонери щонайменше про 20.
- У ЄС заявили, що закон про "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до Євросоюзу.
- 7 квітня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.
- Президентка Грузії екстрено звернулася до лідерів ЄС і вважає за необхідне обговорити ситуацію на засіданні Європейської ради 17-18 квітня. Раніше Зурабішвілі обіцяла ветувати скандальний документ, якщо парламент його схвалить.
- Тим часом голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі заявив, що коли Грузія буде готова до вступу в ЄС і країні пообіцяють членство у блоці, закон про "іноагентів" можна буде легко скасувати, змінити і ухвалити новий.
- Шість грузинських опозиційних партій - «Ахалі», «Гірчі – більше свободи», «Дроа», «Єдиний національний рух», «Лело – для Грузії» та «Стратегія Агмашенебелі» - підписали спільну заяву щодо боротьби проти закону про "іноагентів".