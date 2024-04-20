Керівник правлячої партії Грузії озвучив умову для зміни або скасування закону про "іноагентів"

За словами Гарібашвілі, сьогодні Грузія не готова стати державою-членом Євросоюзу, а блок не готовий до розширення.

Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі заявив, що коли Грузія буде готова до вступу в ЄС і країні пообіцяють членство у блоці, закон про "іноагентів" можна буде легко скасувати, змінити і ухвалити новий, передає "Грузія Online".

За словами Гарібашвілі, сьогодні Грузія не готова стати державою-членом Євросоюзу.

"Кажуть, що з ухваленням закону про прозорість щось може змінитися і виникне перешкода. Країна досягла свого максимуму, пік був торік, у грудні ми стали країною-кандидатом. Наступний крок – приєднатися. Сьогодні країна не готова стати країною-членом, ви згодні? Єдиної думки про те, що країна може стати членом Євросоюзу сьогодні, немає, тим більше, що проблем дуже багато і це займе багато часу. Сьогодні ЄС не готовий до розширення, і це забере час", - озвучив свою думку лідер "Грузинської мрії".

Він додав, що "подальші дії залежать від багатьох чинників".

"Я хочу вам дуже просто сказати: якщо на той час, коли країна буде готова і нам скажуть, що завтра ви станете членом Євросоюзу, цей закон можна буде скасувати, переглянути, змінити і легко ухвалити новий. Тож не хвилюйтеся, все гаразд", — сказав Гарібашвілі

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо