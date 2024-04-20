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Керівник правлячої партії Грузії озвучив умову для зміни або скасування закону про "іноагентів"

За словами Гарібашвілі, сьогодні Грузія не готова стати державою-членом Євросоюзу, а блок не готовий до розширення.

Керівник правлячої партії Грузії озвучив умову для зміни або скасування закону про "іноагентів"
Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі
Фото: EPA/UPG

Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі заявив, що коли Грузія буде готова до вступу в ЄС і країні пообіцяють членство у блоці, закон про "іноагентів" можна буде легко скасувати, змінити і ухвалити новий, передає "Грузія Online".

За словами Гарібашвілі, сьогодні Грузія не готова стати державою-членом Євросоюзу.

"Кажуть, що з ухваленням закону про прозорість щось може змінитися і виникне перешкода. Країна досягла свого максимуму, пік був торік, у грудні ми стали країною-кандидатом. Наступний крок – приєднатися. Сьогодні країна не готова стати країною-членом, ви згодні? Єдиної думки про те, що країна може стати членом Євросоюзу сьогодні, немає, тим більше, що проблем дуже багато і це займе багато часу. Сьогодні ЄС не готовий до розширення, і це забере час", - озвучив свою думку лідер "Грузинської мрії". 

Він додав, що "подальші дії залежать від багатьох чинників". 

"Я хочу вам дуже просто сказати: якщо на той час, коли країна буде готова і нам скажуть, що завтра ви станете членом Євросоюзу, цей закон можна буде скасувати, переглянути, змінити і легко ухвалити новий. Тож не хвилюйтеся, все гаразд", — сказав Гарібашвілі

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

  • Керівна партія “Грузинська мрія” повторно винесла законопроєкт через 13 місяців після того, як його відклали через протести.
  • Днями парламент затвердив проєкт закону у першому читанні.
  • Президентка Грузії екстрено звернулася до лідерів ЄС і вважає за необхідне обговорити ситуацію на засіданні Європейської ради 17-18 квітня. Раніше Зурабішвілі обіцяла ветувати скандальний документ, якщо парламент його схвалить.
  • Тим часом люди вийшли на мітинги. Поліція розігнала учасників протесту проти законопроєкту біля парламенту, у якому взяли участь близько 10 000 осіб. Офіцери, деякі з яких були озброєні дробовиками, під час зіткнень із демонстрантами застосували перцеві балончики. МВС Грузії повідомляє про 11 затриманих, а опозиціонери щонайменше про 20.
  • У ЄС заявили, що закон про "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до Євросоюзу.
  • Шість грузинських опозиційних партій - «Ахалі», «Гірчі – більше свободи», «Дроа», «Єдиний національний рух», «Лело – для Грузії» та «Стратегія Агмашенебелі» - підписали спільну заяву щодо боротьби проти закону про "іноагентів".
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