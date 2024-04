США запровадили санкції проти китайських та білоруських компаній, — ЗМІ

Держдеп США запровадив санкції проти трьох компаній Китаю та однієї з Білорусі, які постачали до Пакистану компоненти для балістичних ракет, повідомляє Jerusalem Post.

Три китайські та одна білоруська компанії постачали предмети, придатні для програм балістичних ракет Пакистану, в тому числі програми ракет великої дальності.

Під санкції потрапили Мінський завод колісних тягачів, Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd і Granpect Co. Ltd.

"Вони сприяли та створювали ризик розповсюдженню зброї масового знищення або засобів її доставки", — ідеться у повідомленні.