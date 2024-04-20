«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
ГоловнаСвіт

США запровадили санкції проти китайських та білоруських компаній, — ЗМІ

США ввели санкції проти компаній, які постачали до Пакистану компоненти для балістичних ракет.

США запровадили санкції проти китайських та білоруських компаній, — ЗМІ
Фото: Наша Нива

Держдеп США запровадив санкції проти трьох компаній Китаю та однієї з Білорусі, які постачали до Пакистану компоненти для балістичних ракет, повідомляє Jerusalem Post.

Три китайські та одна білоруська компанії постачали предмети, придатні для програм балістичних ракет Пакистану, в тому числі програми ракет великої дальності.

Під санкції потрапили Мінський завод колісних тягачів, Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd і Granpect Co. Ltd. 

"Вони сприяли та створювали ризик розповсюдженню зброї масового знищення або засобів її доставки", — ідеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies