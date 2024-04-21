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Генсек НАТО привітав рішення Палати представників США щодо допомоги для України

Україні потрібна зброя для знищення військового потенціалу Росії.

Генсек НАТО привітав рішення Палати представників США щодо допомоги для України
Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер відреагував на схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Україні.

У мережі "Х" Генсек привітав рішення Палати представників, яке забезпечить спокій для Європи та Північної Америки.

"Я вітаю, що Палата представників США схвалила великий новий пакет допомоги Україні. 

Україна використовує зброю, надану членами НАТО, щоб знищити військовий потенціал Росії. Це означає для нас посилену безпеку в Європі та Північній Америці", — написав Єнс Столтенберг.

  • 20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів. 
  • Також Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ.
  • Президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітали схвалення Палати представників США законопроєкту щодо виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. 
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