Генсек НАТО привітав рішення Палати представників США щодо допомоги для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер відреагував на схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Україні.

У мережі "Х" Генсек привітав рішення Палати представників, яке забезпечить спокій для Європи та Північної Америки.

"Я вітаю, що Палата представників США схвалила великий новий пакет допомоги Україні.

Україна використовує зброю, надану членами НАТО, щоб знищити військовий потенціал Росії. Це означає для нас посилену безпеку в Європі та Північній Америці", — написав Єнс Столтенберг.

20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.

Також Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ.