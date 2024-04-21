У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ активізує наступ та ракетні удари по Україні до прибуття нового пакету допомоги від США, — ISW

Кремль намагатиметься скористатися слабкістю українського озброєння поки не прибуде військова допомога США.

РФ активізує наступ та ракетні удари по Україні до прибуття нового пакету допомоги від США, — ISW
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Росіяни, ймовірно, активізують поточні наступальні операції, а також ракетні удари та удари безпілотників у найближчі тижні, щоб скористатися проміжком часу до прибуття нового пакету військової допомоги від США.

Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики ISW, російські війська продовжували, а в деяких районах активізували поточні наступальні операції, ймовірно, використовуючи аномально посушливі весняні умови і нестачу українськоого озброєння до прибуття західної допомоги у сфері безпеки.

Російські сили також намагалися використати недоліки протиповітряної оборони України у спробі зруйнувати українську енергосистему та завдати довгострокової шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловому потенціалу.

У звіті ідеться, що російське військове командування, ймовірно, посилить наступальні операції та ракетні удари та удари безпілотників, щоб досягти оперативно-важливих здобутків, яких, безумовно, стане важче досягти проти добре забезпечених українських сил після надання Києву військової допомоги.

Російські війська, можливо, все ще зможуть досягти значних успіхів в оперативному відношенні найближчими тижнями та можуть віддати пріоритет дільницям фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, особливо на захід від Авдіївки, або дільницям фронту, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно значущого. об'єкту, наприклад, біля Часового Яру.

Російські війська можуть сподіватися, що тривалі та, можливо, посилені повітряні удари зможуть зруйнувати українську енергомережу та змусять Україну боротися з гуманітарною кризою на тлі її поточних оборонних операцій. Російські війська також можуть змінити свій набір цілей та завдати ударів по українській транспортній інфраструктурі, щоб обмежити здатність України ефективно розподіляти живу силу та техніку на критичних ділянках фронту.

Також вони можуть змінити свою мету та завдати удару по українській транспортній інфраструктурі для обмеження здатності України достатньо розподіляти живу силу та техніку на критичних ділянках фронту.

Російські війська, ймовірно, також вирішать використати погане прикриття української ППО вздовж фронту та посилять удари плануючими бомбами в найближчі тижні в надії завдати широкомасштабної шкоди українським оборонним позиціям до того, як для російської авіації стане більш ризиковано завдавати цих ударів на тлі покращеної української позиції ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies