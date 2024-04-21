РФ активізує наступ та ракетні удари по Україні до прибуття нового пакету допомоги від США, — ISW

Росіяни, ймовірно, активізують поточні наступальні операції, а також ракетні удари та удари безпілотників у найближчі тижні, щоб скористатися проміжком часу до прибуття нового пакету військової допомоги від США.

Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики ISW, російські війська продовжували, а в деяких районах активізували поточні наступальні операції, ймовірно, використовуючи аномально посушливі весняні умови і нестачу українськоого озброєння до прибуття західної допомоги у сфері безпеки.

Російські сили також намагалися використати недоліки протиповітряної оборони України у спробі зруйнувати українську енергосистему та завдати довгострокової шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловому потенціалу.

У звіті ідеться, що російське військове командування, ймовірно, посилить наступальні операції та ракетні удари та удари безпілотників, щоб досягти оперативно-важливих здобутків, яких, безумовно, стане важче досягти проти добре забезпечених українських сил після надання Києву військової допомоги.

Російські війська, можливо, все ще зможуть досягти значних успіхів в оперативному відношенні найближчими тижнями та можуть віддати пріоритет дільницям фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, особливо на захід від Авдіївки, або дільницям фронту, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно значущого. об'єкту, наприклад, біля Часового Яру.

Російські війська можуть сподіватися, що тривалі та, можливо, посилені повітряні удари зможуть зруйнувати українську енергомережу та змусять Україну боротися з гуманітарною кризою на тлі її поточних оборонних операцій. Російські війська також можуть змінити свій набір цілей та завдати ударів по українській транспортній інфраструктурі, щоб обмежити здатність України ефективно розподіляти живу силу та техніку на критичних ділянках фронту.

Також вони можуть змінити свою мету та завдати удару по українській транспортній інфраструктурі для обмеження здатності України достатньо розподіляти живу силу та техніку на критичних ділянках фронту.

Російські війська, ймовірно, також вирішать використати погане прикриття української ППО вздовж фронту та посилять удари плануючими бомбами в найближчі тижні в надії завдати широкомасштабної шкоди українським оборонним позиціям до того, як для російської авіації стане більш ризиковано завдавати цих ударів на тлі покращеної української позиції ППО.