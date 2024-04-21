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Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Донецькому напрямку: за добу понад 100 атак, – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень.

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Донецькому напрямку: за добу понад 100 атак, – Генштаб
війна з Росією
Фото: Генштаб

Розпочалася 788 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 15 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 109  обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне, Перемога Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Новосадове, Ямполівка, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Соловйове, Новобахмутівка, Бердичі, Нью-Йорк, Красногорівка, Очеретине, Водяне, Шахтарське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське, Велика Новосілка, Спірне, Ступочки, Іванівське та Андріївка Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Львове та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших захисників в районах населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили 3 безуспішні атаки позицій наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. 

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння та військової техніки противника. 

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