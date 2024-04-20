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Міністр юстиції розповів про особливості мобілізації засуджених у разі ухвалення закону

Міністр зазначив, що серед засуджених – тисячі тих, хто має бажання мобілізуватись.

Міністр юстиції розповів про особливості мобілізації засуджених у разі ухвалення закону
Денис Малюська
Фото: Facebook/Denis Malyuska

Міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону заявив, що у Збройних силах України сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Законодавство містить певні гарантії, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби (щоб згода була з обох боків), а й створення окремих підрозділів, де служитимуть ті, хто був звільнений із місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці, не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов'язок. Власне, тому рівний підхід, однаковий підхід, незалежно від того – це корупціонер... чи це буде звичайний кримінальний злочинець", –  сказав глава Мін'юсту.

За словами міністра, такі мобілізовані могли б виконувати завдання, пов'язані з будівництвом захисних споруд на фронті.

"Я впевнений, що такі підрозділи можуть виконувати роботи з побудови військової інфраструктури, різноманітних інженерних перешкод для нашого противника, захисних споруд. Наші військові багато часу копають. Я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим", –  сказав він.

Малюська також зазначив, що мобілізувати будуть засуджених, які зголосяться захищати країну добровільно.

"Правила однакові для всіх. Конституція не містить винятків. Кожен зобов'язаний захищати Батьківщину. Це – обов'язок кожного. Тим більше, охочих у нас достатньо – тисячі тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, мають таке бажання", – наголосив міністр.

Минулого тижня Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт, що дозволяє звільнити деяких засуджених заради військової служби. Документ повинен пройти друге читання. 

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