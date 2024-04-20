«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
ГоловнаСуспільствоЖиття

ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів у справі "Роттердам+"

Причина в тому, що спливли строки давності.

ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів у справі "Роттердам+"
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності за службову недбалість колишніх членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Бориса Циганенка та Юрія Голляка.

Про це повідомила антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Крім цього, не розглядатимуть тепер і цивільні позови про відшкодування збитків.

Причина в тому, що спливли строки давності. Сторона захисту вважає, що кримінальне правопорушення було закінчено ще 2016 року - тоді, коли члени НКРЕКП голосували за впровадження формули "Роттердам+".

Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання, але зауважив, що злочин було завершено вже після голосування.

Що відомо про Роттердам+

  • За версією слідства, у формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році задля розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі. Насправді ж такого транспортування не відбувалось, тому кінцеві споживачі переплачували, а ДТЕК отримував надприбутки.
  • Загальну суму збитків оцінюють у понад 38 млрд грн.
  • Сторона обвинувачення доводила, що формулу ухвалили на прохання приватних енергокомпаній, які отримали від цього надприбутки, тоді як споживачі електроенергії постраждали через зростання тарифів.
  • Формула була скасована 1 липня 2020 року у зв'язку із переходом України на новий ринок електроенергії.
  • У березні 2023 року НАБУ разом із САП передали до суду перший епізод цієї справи. Судити мають шістьох осіб на чолі з колишнім головою НКРЕКП Дмитром Вовком. Інші обвинувачені – це троє колишніх працівників НКРЕКП та два менеджери ДТЕК, зокрема колишній гендиректор холдингу ДТЕК Мережі Іван Гелюх. Їм інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем) та завдання споживачам електроенергії збитків на суму понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.
  • Збитки, завдані протягом 2018-2019 років, розслідувалися в межах іншого кримінального провадження, у якому підозрюваних більше
  • У січні 2024 року САП скерувала до суду другий епізод справи "Роттердам+".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies