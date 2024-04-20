ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів у справі "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності за службову недбалість колишніх членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Бориса Циганенка та Юрія Голляка.
Про це повідомила антикорупційна організація Transparency International Ukraine.
Крім цього, не розглядатимуть тепер і цивільні позови про відшкодування збитків.
Причина в тому, що спливли строки давності. Сторона захисту вважає, що кримінальне правопорушення було закінчено ще 2016 року - тоді, коли члени НКРЕКП голосували за впровадження формули "Роттердам+".
Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання, але зауважив, що злочин було завершено вже після голосування.
Що відомо про Роттердам+
- За версією слідства, у формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році задля розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі. Насправді ж такого транспортування не відбувалось, тому кінцеві споживачі переплачували, а ДТЕК отримував надприбутки.
- Загальну суму збитків оцінюють у понад 38 млрд грн.
- Сторона обвинувачення доводила, що формулу ухвалили на прохання приватних енергокомпаній, які отримали від цього надприбутки, тоді як споживачі електроенергії постраждали через зростання тарифів.
- Формула була скасована 1 липня 2020 року у зв'язку із переходом України на новий ринок електроенергії.
- У березні 2023 року НАБУ разом із САП передали до суду перший епізод цієї справи. Судити мають шістьох осіб на чолі з колишнім головою НКРЕКП Дмитром Вовком. Інші обвинувачені – це троє колишніх працівників НКРЕКП та два менеджери ДТЕК, зокрема колишній гендиректор холдингу ДТЕК Мережі Іван Гелюх. Їм інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем) та завдання споживачам електроенергії збитків на суму понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.
- Збитки, завдані протягом 2018-2019 років, розслідувалися в межах іншого кримінального провадження, у якому підозрюваних більше
- У січні 2024 року САП скерувала до суду другий епізод справи "Роттердам+".