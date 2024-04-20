ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів у справі "Роттердам+"

Причина в тому, що спливли строки давності.

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності за службову недбалість колишніх членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Бориса Циганенка та Юрія Голляка.

Про це повідомила антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Крім цього, не розглядатимуть тепер і цивільні позови про відшкодування збитків.

Причина в тому, що спливли строки давності. Сторона захисту вважає, що кримінальне правопорушення було закінчено ще 2016 року - тоді, коли члени НКРЕКП голосували за впровадження формули "Роттердам+".

Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання, але зауважив, що злочин було завершено вже після голосування.

Що відомо про Роттердам+