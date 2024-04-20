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Міндовкілля: у травні запрацює парк-памʼятка «Межигір'я»

Уперше за десятиріччя усі прибутки скерують до держбюджету.

Міндовкілля: у травні запрацює парк-памʼятка «Межигір'я»
Межигір'я
Фото: Бесплатка

Наступного місяця запрацює парк-памʼятка «Межигір'я».

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Торік Верховна Рада схвалила закон, який повернув «Межигір’я» у державну власність та створив новий об’єкт природно-заповідного фонду. За даними Міндовкілля, рішення парламенту запустило процес перетворення колишньої урядової резиденції у державний парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Такий же статус мають парки «Феофанія» та Маріїнський у Києві, Стрийський парк у Львові тощо.

Уперше за десятиріччя усі прибутки від роботи парку скерують у держбюджет 

"Для того, щоб новостворений об’єкт працював в інтересах держави в правовому полі, нещодавно Кабінет Міністрів України схвалив рішення щодо передачі в управління державній установі “Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Межигір’я” активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Наступним кроком стане передача до Парку-пам'ятки земельних ділянок із управління Кабінету Міністрів України та рухомого майна від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Йдеться про картини, автомобілі, меблі, техніку, обладнання тощо. Це, нарешті, відкрило можливості для 100% повернення «Межигір’я» у державну власність", - розповіли у міністерстві.

Наразі функціонує спеціальна адміністрація «Межигір’я», яка опікується оформленням усіх необхідних документів. 

За інформацією Міндовкілля, «Межигір’я» будує свою роботу майже з нуля: від оформлення земельних ділянок, обліку рослин, тварин, техніки в парку-пам’ятці, до розробки нових можливостей для масового відпочинку на природі. 

У міністерстві нагадали, що з 2014 року представники громадської організації "НПУ "Межигір'я" були відповідальними за збереження майна парку. Після створення у 2023 році державної установи «Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я» Кабмін передав усі права на майно та земельні ділянки цій державній організації.

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