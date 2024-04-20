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Сили оборони півдня знищили майже сотню окупантів та понад 30 одиниць техніки ворога

Бійці ЗСУ знищили розвідувальний дрон та дві станції РЕБ.

Сили оборони півдня знищили майже сотню окупантів та понад 30 одиниць техніки ворога
війна з Росією
Фото: Сили оборони півдня

Сили оборони півдня знищили 99 російських окупантів 31 одиницю озброєння та військової техніки. Бійці ЗСУ надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Про це Сили оборони півдня інформують у Telegram.

"Протягом добиу ворога стало менше на 99 окупантів і 31 одиницю озброєння та військової техніки", ідеться у повідомленні.

Зокрема, ворог втратив:

  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";
  • 1 протитанковий ракетний комплекс; 
  • 18 одиниць авто-бронетехніки;
  • 5 гармат;
  • 1 міномет;
  • 1  розвідувальній БпЛА - “Зала”;
  • 2 станції радіоелектронної боротьби;
  • 2 аерофотостанції.  

Впродовж доби Сили оборони знищили ще 750 російських окупантів. 

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