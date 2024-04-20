Головне за ніч та ранок суботи, 20 квітня: понад 100 боєзіткнень, день жалоби на Дніпропетровщині

Нічна повітряна атака, 102 бойових зіткнення, майже пів сотні відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, розстріл поліцейських на Вінниччині.

20 квітня у Дніпропетровській області оголошено день жалоби. Впродовж доби ворог знову атакував область з дронів та артилерії, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні на Дніпропетровщині – день жалоби. Область в скорботі за тими, кого вбила росія під час вчорашньої ракетної атаки. 8 безневинних жертв. З-поміж них двоє дітей...", — написав Лисак.

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено. Уночі працівники ДСНС дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка.

Унаслідок російської атаки у місті загинули 3 людини, 24 — постраждали. Підрозділи ДСНС врятували 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.

Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинули 8 осіб, з них — 2 дитини, 34 людини постраждало. Серед постраждалих одна дитина.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 102 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Уночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів.

На Лиманському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 750 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила близько 458 580 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Поліція розшукує невідомих, які уночі розстріляли поліцейських на Вінниччині – один з них загинув від отриманих травм. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

"Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений", – ідеться у повідомленні.

На території Вінницької та Одеської областей почато поліцейську операцію.

Поліції вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслане до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

Уночі поблизу російського Брянська палав об'єкт енергетичної інфраструктури. Губернатор області повідомив про "збиття шести безпілотників".

За свідченнями місцевих, унаслідок атаки БПЛА горіла підстанція в селищі міського типу Вигоничі.

Про роботу дронів також повідомляли у Калузькій, Курській та Бєлгородській областях РФ. Там попередньо також було влучання в енергетичну інфраструктуру, у деяких населених пунктах відсутнє електропостачання.

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