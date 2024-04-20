Сирський обговорив із командувачем оборони Данії потреби ЗСУ

Головком наголосив на важливості співпраці з Данією.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Києві зустрівся із командувачем оборони Данії генералом Майклом Віґґерсом Гілдґаардом і обговорив негайні потреби ЗСУ.

Про це Головнокомандувач повідомив у Facebook.

"Відбувся візит у Київ новопризначеного Командувача оборони Данії Генерала Майкла Віґґерса Гілдґаарда. З першого дня повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, на боці захисту демократії та свободи", – ідеться у повідомленні.

Під час зустрічі військові обговорили нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.

"Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська. Партнерство з Данією, однією з країн-засновниць НАТО, лишається для нас вагомою підтримкою", – додав Сирський.