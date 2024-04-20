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У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи. Серед убитих Росією – двоє дітей

Рятувальники уночі дістали тіло ще одного загиблого чоловіка.

У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи. Серед убитих Росією – двоє дітей
обстріл Дніпра, 19 квітня
Фото: ДСНС України

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі. Працівники ДСНС уночі дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляють ДСНС України.

Фото: ДСНС України

Внаслідок російської атаки у місті загинули 3 людини, 24 — постраждали. Підрозділи ДСНС врятовали 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.

Фото: ДСНС України

Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинули 8 осіб, з них — 2 дитини, 34 людини постраждало. Серед постраждалих 1 дитина.

Фото: ДСНС України

  • 19 квітня російська армія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. У Дніпрі ворог поцілив у багатоповерхівку. Пошкоджені ще 5 багатоповерхівок, приватні бдинки, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. Знищена інфраструктура міста.
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