У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи. Серед убитих Росією – двоє дітей

Рятувальники уночі дістали тіло ще одного загиблого чоловіка.

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі. Працівники ДСНС уночі дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляють ДСНС України.

Фото: ДСНС України

Внаслідок російської атаки у місті загинули 3 людини, 24 — постраждали. Підрозділи ДСНС врятовали 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.

Фото: ДСНС України

Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинули 8 осіб, з них — 2 дитини, 34 людини постраждало. Серед постраждалих 1 дитина.

Фото: ДСНС України