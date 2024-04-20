У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи. Серед убитих Росією – двоє дітей

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі. Працівники ДСНС уночі дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомляють ДСНС України.
Внаслідок російської атаки у місті загинули 3 людини, 24 — постраждали. Підрозділи ДСНС врятовали 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.
Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинули 8 осіб, з них — 2 дитини, 34 людини постраждало. Серед постраждалих 1 дитина.
- 19 квітня російська армія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. У Дніпрі ворог поцілив у багатоповерхівку. Пошкоджені ще 5 багатоповерхівок, приватні бдинки, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. Знищена інфраструктура міста.