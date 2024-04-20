Сили оборони півдня: підозрювані у вбивстві правоохоронця на Вінниччині не пов'язані з 28 ОМБр

Сили оборони півдня повідомили, що ймовірно причетні до вбиства поліцейського у Вінницькій області вже понад рік не пов'язані з 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
Як ідеться в повідомленні командування військ ОК "Південь" у соцмережах, військові сприяють правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину.
"Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість", – йдеться у заяві.
Військові закликали усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, повідомити правоохоронні органи.
Що відомо про злочин на Вінниччині
- 20 квітня близько 2 години ночі у Гайсинському районі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.
- В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.
- На території Вінницької та Одеської областей проводять поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслали до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.