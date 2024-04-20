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Сили оборони півдня: підозрювані у вбивстві правоохоронця на Вінниччині не пов'язані з 28 ОМБр

Військові закликали усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, повідомити правоохоронні органи.

Сили оборони півдня повідомили, що ймовірно причетні до вбиства поліцейського у Вінницькій області вже понад рік не пов'язані з 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Як ідеться в повідомленні командування військ ОК "Південь" у соцмережах, військові сприяють правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину. 

"Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість", – йдеться у заяві.

Військові закликали усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, повідомити правоохоронні органи.

Що відомо про злочин на Вінниччині

  • 20 квітня близько 2 години ночі у Гайсинському районі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. 
  • В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.
  • На території Вінницької та Одеської областей проводять поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслали до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.
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