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Росія атакує Дніпропетровську, Запорізьку і Харківську області

Пролунав вибух у Запоріжжі.

Росія атакує Дніпропетровську, Запорізьку і Харківську області
Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Фото: Іван Федоров у Facebook

Близько полудня 20 квітня російські окупаційні війська атакували три області України.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, гучно було у Кам'янському районі. Наразі з'ясовують подробиці ворожої атаки.

Очільник Запорізької області Іван Федоров спочатку попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по області та інших регіонах, де оголосили повітряну тривогу. Згодом він заявив про вибух у Запоріжжі.

Також про обстріли повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • Сили ППО уночі 20 квітня знищили дві ракети Х-59/Х-69 та три розвідувальні дрони, якими Росія атакувала Україну.
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