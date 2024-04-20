​Міноборони Британії: Росія втратила щонайменше 100 своїх бойових літаків на війні в Україні (доповнено)

Цілком імовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 своїх бойових літаків.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.

Відомство відзначило знищення стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 і підкреслило, що це перший випадок знищення такого літака українськими системами протиповітряної оборони.

Російська сторона не визнала факту збиття, але тільки повідомила, що він робився і триває рятувально-пошукова операція.

Доповнено. Міністр оборони Британії Грант Шаппс назвав збиття російського Ту-22М3 "величезним проривом".

"Україна зробила величезний прорив, вперше збивши російський стратегічний бомбардувальник. Тепер наша розвідка показує, що Росія втратила щонайменше 100 літаків", - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.

Збиття російського бомбардувальника: що відомо