​Міноборони Британії: Росія втратила щонайменше 100 своїх бойових літаків на війні в Україні (доповнено)

Цілком імовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 своїх бойових літаків.
Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.
Відомство відзначило знищення стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 і підкреслило, що це перший випадок знищення такого літака українськими системами протиповітряної оборони.
Російська сторона не визнала факту збиття, але тільки повідомила, що він робився і триває рятувально-пошукова операція.
Доповнено. Міністр оборони Британії Грант Шаппс назвав збиття російського Ту-22М3 "величезним проривом".
"Україна зробила величезний прорив, вперше збивши російський стратегічний бомбардувальник. Тепер наша розвідка показує, що Росія втратила щонайменше 100 літаків", - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.
Збиття російського бомбардувальника: що відомо
- Уночі 19 квітня у Ставропольському краї Росії впав літак Ту-22М3, який вночі бив по Україні ракетами.
- Головне управління розвідки заявило, що збиття російського Ту-22МЗ було спецоперацією ГУР спільно з Повітряними силами.
- Згодом представник розвідки Андрій Юсов повідомив, що після збиття бомбардувальника інший літак, що летів за ним, був змушений розвернутися.
- У ГУР не уточнили, як саме українським військовим вдалося знищити Ту-22М3 на території Росії, однак зазначили, що це був певний повтор операції зі збиття літака далекого радіолокаційного стеження А-50.
- Нарешті очільник української розвідки Кирило Буданов у коментарі The War Zone зазначив, що бомбардувальник ворога збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-200.