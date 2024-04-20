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​Міноборони Британії: Росія втратила щонайменше 100 своїх бойових літаків на війні в Україні (доповнено)

Грант Шаппс назвав збиття російського Ту-22М3 "величезним проривом".

​Міноборони Британії: Росія втратила щонайменше 100 своїх бойових літаків на війні в Україні (доповнено)
У Росії впав літак Ту-22М3
Фото: росЗМІ

Цілком імовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 своїх бойових літаків.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.

Відомство відзначило знищення стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 і підкреслило, що це перший випадок знищення такого літака українськими системами протиповітряної оборони.

Російська сторона не визнала факту збиття, але тільки повідомила, що він робився і триває рятувально-пошукова операція. 

Доповнено. Міністр оборони Британії Грант Шаппс назвав збиття російського Ту-22М3 "величезним проривом".

"Україна зробила величезний прорив, вперше збивши російський стратегічний бомбардувальник. Тепер наша розвідка показує, що Росія втратила щонайменше 100 літаків", - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.

Збиття російського бомбардувальника: що відомо

  • Уночі 19 квітня у Ставропольському краї Росії впав літак Ту-22М3, який вночі бив по Україні ракетами.
  • Головне управління розвідки заявило, що збиття російського Ту-22МЗ було спецоперацією ГУР спільно з Повітряними силами.
  • Згодом представник розвідки Андрій Юсов повідомив, що після збиття бомбардувальника інший літак, що летів за ним, був змушений розвернутися.
  • У ГУР не уточнили, як саме українським військовим вдалося знищити Ту-22М3 на території Росії, однак зазначили, що це був певний повтор операції зі збиття літака далекого радіолокаційного стеження А-50.
  • Нарешті очільник української розвідки Кирило Буданов у коментарі The War Zone зазначив, що бомбардувальник ворога збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-200.
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