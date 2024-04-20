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На військовій базі в Іраку пролунав вибух

Офіційний представник США заявив, що жодної військової активності Штатів в Іраку не було.

На військовій базі в Іраку пролунав вибух
Ірак
Фото: EPA/UPG

На військовій базі Іраку пізно ввечері 19 квітня пролунав вибух.

Сили народної мобілізації країни, заявили, що вибух стався на їхньому командному пункті на базі, розташованій приблизно за 50 км на південь від Багдада, передає Reuters. Джерела агентства повідомили, що це був результат авіаудару.

Один військовий загинув, шестеро поранені.

Наразі триває розслідування інциденту.

Наразі невідомо, хто стоїть за атакою. Офіційний представник США заявив, що жодної військової активності Штатів в Іраку не було.

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