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Орбан дав старт передвиборчій кампанії у Європарламент наративами в стилі Кремля

Угорський прем'єр у своїй промові згадав про "занепад Європи" та "дітей, яких хочуть віддати гендерним активістам".

Орбан дав старт передвиборчій кампанії у Європарламент наративами в стилі Кремля
Віктор Орбан на партійному заході
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив на партійному заході, який був присвячений початку передвиборчої кампанії до Європарламенту. У своїй промові очільник уряду здебільшого критикував об'єднану Європу та її цінності.

Як пише угорське видання Index, Орбан заявив, що тільки завдяки його партії "Фідес" Угорщина ще "не по вуха у війні". На думку політика, "європейські бюрократи хочуть зміни уряду, хочуть маріонетковий уряд, повністю підконтрольний Брюсселю та Вашингтону".

Він також стверджує, що "економіка Євросоюзу занепадає, перехід до зеленої енергії є катастрофою, українське зерно розорює фермерів, а керівництво ЄС хоче виростити дітей і передати їх гендерним активістам".

Орбан вбачає велику проблему в "домінації логіки війни над політикою у Брюсселі". Прем'єр закликає "відштовхнути брюссельських бюрократів, бо через їхні некомпетентність та безсилля Угорщина заплатить високу ціну".

  • Вибори до Європарламенту заплановані на 6-9 червня 2024 року.  
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