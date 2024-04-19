Сенат швидко прийме пакет законопроєктів із допомогою Україні, - Чак Шумер

Сенат США готовий підтримати пакет законопроєктів із допомогою Україні.

Про це заявив лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер.

“Якщо Палата представників надішле пакет національної безпеки, ми швидко його відправимо Джозефу Байдену”, - написав Чак Шумер.

Він висловив сподівання, що Палата представників швидко прийме пакет законопроєктів, оскільки зволікання дорого коштувало США та союзникам.

Чак Шумер нагадав, що цього тижня зустрічався з українським прем’єр-міністром, і якщо США не підтримають Україну, вони програють війну Путіну.

Днями спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні.

Текст документа в цілому аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена.

Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.

Члени Палати представників внесли 137 поправок до цього законопроєкту.

Партнери України почали звертатися до спікера Джонсона з проханням затвердити пакет допомоги Україні. Наприклад, 19 квітня це зробили очільники парламентів країн Балтії.

19 квітня Палата представників провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, що дозволить поставити їх на голосування.