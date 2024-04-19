​Очільники парламентів країн Балтії написали листа спікеру Палати представників США на підтримку України

Керівники парламентів Естонії, Латвії і Литви звернулися до Конгресу США, зокрема спікера Палати представників США Майка Джонсона з проханням затвердити додатковий пакет допомоги Україні, передає видання WEB.
Як ідеться у листі, "Європа робить історичні кроки для зміцнення свого оборонного потенціалу, але це неминуче вимагає часу – часу, якого не має Україна. Ось чому допомога США необхідна в цей вирішальний момент".
Балтійські посадовці висловили сподівання, що така необхідна допомога буде схвалена американськими конгресменами. "Підтримка України - це інвестиція в наше спільне, безпечне майбутнє", - наголосили очільники парламентів.
Крім того, керівники парламентських комітетів із закордонних справ відвідали США з метою заручитися підтримкою. На кількох зустрічах із членами Конгресу вони хотіли добитися ухвалення пакету допомоги Україні, повідомили у парламенті Естонії.
Голосування Конгресу за допомогу Україні: що відомо
- Спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні, який можуть схвалити вже цієї суботи, 20 квітня.
- Текст документа в цілому аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена.
- Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
- Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.
- Члени Палати представників внесли 137 поправок до цього законопроєкту.