​Очільники парламентів країн Балтії написали листа спікеру Палати представників США на підтримку України

"Підтримка України - це інвестиція в наше спільне, безпечне майбутнє", - наголосили спікери.

Керівники парламентів Естонії, Латвії і Литви звернулися до Конгресу США, зокрема спікера Палати представників США Майка Джонсона з проханням затвердити додатковий пакет допомоги Україні, передає видання WEB.

Як ідеться у листі, "Європа робить історичні кроки для зміцнення свого оборонного потенціалу, але це неминуче вимагає часу – часу, якого не має Україна. Ось чому допомога США необхідна в цей вирішальний момент".

Балтійські посадовці висловили сподівання, що така необхідна допомога буде схвалена американськими конгресменами. "Підтримка України - це інвестиція в наше спільне, безпечне майбутнє", - наголосили очільники парламентів.

Крім того, керівники парламентських комітетів із закордонних справ відвідали США з метою заручитися підтримкою. На кількох зустрічах із членами Конгресу вони хотіли добитися ухвалення пакету допомоги Україні, повідомили у парламенті Естонії.

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