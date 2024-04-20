Німецький військовий корабель завершив свою місію у Червоному морі

Корабель завершив свою місію із захисту торгових суден від бойовиків-хуситів у Червоному морі.

Німецький фрегат завершив свою місію із захисту торгових суден від бойовиків-хуситів у Червоному морі.

Про це повідомляє dpa.

Фрегат Hessen був частиною оборонної військово-морської місії ЄС Aspides, його розгорнули у Червоному морі наприкінці лютого для захисту торгових суден від нападів бойовиків у Ємені, які протестують проти війни в Газі.

Німецький корабель з екіпажем у 240 людини завершив місію о 05:50 ранку за місцевим часом і покинув зону бойових дій, повідомили у Бундесвері.

Екіпаж Hessen неодноразово збивав безпілотники, запущені хуситами, під час першої подібної місії ВМС Німеччини.

Загалом у зоні місії Aspides німецький корабель подолав понад 11 тисяч кілометрів. Екіпаж двічі надавав медичну допомогу, зокрема солдату із країни-партнера по місії та члену екіпажу торговельного судна.

Атаки хуситів у Червоному морі