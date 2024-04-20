Німецький військовий корабель завершив свою місію у Червоному морі

Німецький фрегат завершив свою місію із захисту торгових суден від бойовиків-хуситів у Червоному морі.
Про це повідомляє dpa.
Фрегат Hessen був частиною оборонної військово-морської місії ЄС Aspides, його розгорнули у Червоному морі наприкінці лютого для захисту торгових суден від нападів бойовиків у Ємені, які протестують проти війни в Газі.
Німецький корабель з екіпажем у 240 людини завершив місію о 05:50 ранку за місцевим часом і покинув зону бойових дій, повідомили у Бундесвері.
Екіпаж Hessen неодноразово збивав безпілотники, запущені хуситами, під час першої подібної місії ВМС Німеччини.
Загалом у зоні місії Aspides німецький корабель подолав понад 11 тисяч кілометрів. Екіпаж двічі надавав медичну допомогу, зокрема солдату із країни-партнера по місії та члену екіпажу торговельного судна.
Атаки хуситів у Червоному морі
- У лютому єменські хусити посилили напади на комерційні судноплавні судна в Червоному морі − одному з найважливіших судноплавних шляхів у світі вздовж торговельного шляху Суецького каналу, через який контейнеровози з Азії та танкери з Аравії прямують до Європи.
- Уряди США, Канади, Великобританії, Німеччини, Бахрейну, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Нідерландів та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що удари завдаються у відповідь на атаки хуситів на цивільні судна, "відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН".
- На тлі нападів хуситів на судна в Червоному морі США і ще дев'ять країн оголосили про початок операції з протидії атакам. Хусити все рівно обіцяли продовжувати напади та стали погрожувати обстрілами суден США та їхніх союзників.
- CША та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі. Однією з головних цілей були аеропорти, а також об'єкти військової інфраструктури хуситів.
- Євросоюз створив місію із забезпечення безпеки морського сполучення в Червоному морі від нападів хуситів. У рамках місії Німеччина відправляє свій фрегат "Гессен" у Червоне море.
- Наприкінці лютого німецький фрегат “Гессен” відбив атаку хуситів у Червоному морі. По ньому було запущено два дрони, один за одним, протягом 20 хвилин.