Бундестаг схвалив військовий мандат у Червоному морі

Бундестаг погодив застосування Бундесверу для участі у спільній операції Євросоюзу з протидії тероризму у Червоному морі. Німеччина зможе спрямувати у регіон 700 військових разом з кораблями, зокрема, фригатом "Гессен", який вже вирушив у напрямку Суецького каналу.

За повідомленням Deutsche Welle, військовий мандат у парламенті підтримала тотальна більшість депутатів. 538 з них проголосували "за", лише 31 "проти", і ще четверо утрималися. В німецькому уряді підрахували, що вартість операції складе близько 60 мільйонів доларів.

У Червоному морі Бундесвер спільно з данськими, грецькими та італійськими силами протистоятиме єменським хуситам, які вже місяцями атакують торговельні судна у регіоні. Завдання військ - забезпечити безперебійний прохід морем та Суецьким каналом кораблів, що везуть до країн Євросоюзу паливо та інші життєво необхідні товари.