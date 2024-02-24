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Бундестаг схвалив військовий мандат у Червоному морі

Німеччина зможе задіяти 700 військових разом з флотом для усунення загрози судноплавству від єменських хуситів.

Бундестаг схвалив військовий мандат у Червоному морі
Флот Бундесверу
Фото: Deutsche Welle

Бундестаг погодив застосування Бундесверу для участі у спільній операції Євросоюзу з протидії тероризму у Червоному морі. Німеччина зможе спрямувати у регіон 700 військових разом з кораблями, зокрема, фригатом "Гессен", який вже вирушив у напрямку Суецького каналу. 

За повідомленням Deutsche Welle, військовий мандат у парламенті підтримала тотальна більшість депутатів. 538 з них проголосували "за", лише 31 "проти", і ще четверо утрималися. В німецькому уряді підрахували, що вартість операції складе близько 60 мільйонів доларів. 

У Червоному морі Бундесвер спільно з данськими, грецькими та італійськими силами протистоятиме єменським хуситам, які вже місяцями атакують торговельні судна у регіоні. Завдання військ - забезпечити безперебійний прохід морем та Суецьким каналом кораблів, що везуть до країн Євросоюзу паливо та інші життєво необхідні товари. 

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